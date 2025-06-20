Митрофанов: «Надеюсь, что в сезоне-2026/27 произойдет допуск российских клубов»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов назвал возможные сроки возвращения российский клубов на международную арену.

«Надеюсь, что в сезоне-2026/27 произойдет допуск. На клубном уровне нет никакого противовеса. Наши клубы пользуются в Европе авторитетом», — сказал Митрофанов кулуарах ПМЭФ-2025.

Российские клубы и сборные остранены от турниров по эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.