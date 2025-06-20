Галактионов: «Рады, что Комличенко свое слово сдержал»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил, что наставник «Спартака» Деян Станкович пытался убедить форварда Николая Комличенко перейти в его команду.

«Для нас очень важно, что после того, как мы ударили по рукам и наш разговор состоялся с Николаем и его представителем, они сдержали свое слово. Спокойно относился к звонкам Станковича. У нас уже был такой случай с одним из игроков. Когда мы общались по его переходу, он сначала нам пообещал, а потом после определенных звонков поменял свое решение, затем снова нам пообещал, но снова изменил решение. Мы в этом плане действовали спокойно и очень рады, что Коля свое слово сдержал», — рассказал Галактионов.

29-летний Комличенко подписал контракт с «Локомотивом» на три года.