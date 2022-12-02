Митрофанов — о начале работы Fan ID в Москве: «Стадионы должны быть готовы до конца этого года»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о готовности стадионов второй волны к началу работы Fan ID в Москве.

— Насколько готовы стадионы второй волны к началу работы системы Fan ID?

— Стадионы готовятся по графику. Вы знаете, что график зависит от того, какая принадлежность у стадиона. Пять стадионов, на которых он применялся с июля — это арены, находящиеся в государственной собственности, на которых система была установлена в первую очередь. На остальных стадионах система начинает работать с первого декабря, но матчи РПЛ там начнутся только в следующем году. По графику стадионы должны быть готовы до конца этого года. Многие готовятся за свой счет, но потом они получат возмещения затрат из бюджета. Соответственно оснований считать, что какие-то стадионы будут не готовы к марту — нет.

— Есть ли план Б на случай, если какой-то стадион не будет готов?

— Есть регламент соревнований и требование федерального закона. В соответствии с требованием федерального закона — с первого декабря матчи РПЛ могут проводиться только на стадионах, оборудованных системой. Дальше в соответствии с регламентом чемпионат обязан играться только на этих стадионах.

Действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования с 1 декабря 2022 года распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ.