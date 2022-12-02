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Сегодня, 17:45

Турецкий журналист: «Галатасарай» заинтересован в Николсоне? Они хотят Дембеле»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан, специализирующийся на «Галатасарае», прокомментировал «СЭ» информацию о возобновлении интереса стамбульского клуба к нападающему «Спартака» Шамару Николсону.

«Есть ли вероятность, что Шамар Николсон присоединиться к «Галатасараю» зимой? Нет, не думаю, это маловероятно. Дело в том, что главная цель клуба в новом сезоне — Мусса Дембеле из «Лиона», потому что в конце сезона он станет свободным агентом», — сказал Озджан «СЭ».

По информации турецкого Fotomac, «Галатасарай» возобновил интерес к кандидатуре нападающего «Спартака» Шамару Николсону. По сведениям источника, руководство стамбульского клуб рассматривает ямайца как замену форварду Харису Сеферовичу, с которым турки предстоящей зимой планируют расстаться.

Николсон выступает за «Спартак» с января 2022 года. В сезоне-2022/23 25-летний футболист забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи в 18 матчах за красно-белых. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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