Гендиректор «Зенита» Медведев высказался о будущем Семака в питерской команде

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем главного тренера команды Сергея Семака.

«Останется ли Сергей Семак в «Зените» на следующий сезон? Нет повода для беспокойства», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

В 2020 году Сергей Семак продлил с «Зенитом» контракт по схеме «2+1».

В нынешнем сезоне «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков в 25 матчах. На втором месте находится «Динамо» (52 очка), на третьем — ЦСКА (44 очка).