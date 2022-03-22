Газизов: «Уфа» доиграет сезон РПЛ"

Газизов заявил, что «Уфа» доиграет текущий сезон в РПЛ

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» будущее башкирского клуба в РПЛ.

«У нас все в порядке. «Уфа» нормально доигрывает сезон», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что некоторые команды могут не доиграть текущий сезон в чемпионате России.

Во вторник, 22 марта, в Москве состоялось общее собрание клубов РПЛ, где они проголосовали за увеличение числа команд со следующего сезона. Решение об увеличении количества участников в РПЛ и другие инициативы общего собрания клубов лиги должен одобрить исполком РФС, заседание которого состоится завтра, 23 марта.