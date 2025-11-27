Кахигао: «Память о Симоняне будет жить в «Спартаке» вечно»

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао заявил, что память о Никите Симоняне будет жить в красно-белой команде вечно.

— Вы разговаривали с ним?

— Виделись на стадионе, перекидывались парой слов, но не говорили о футболе. Он был примерным семьянином и посвятил все «Спартаку». Это наиболее хорошо характеризует его.

— Поможет ли память о Симоняне «Спартаку»?

— Память о Симоняне в «Спартаке» будет жить вечно.

27 ноября на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл-Арена» проходит церемония прощания с Симоняном. Он умер 23 ноября в возрасте 99 лет.

Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» — экс-нападающий забил 160 голов.

В составе «Спартака» Симонян становился четырехкратным чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок страны. В качестве тренера он дважды приводил красно-белых с победе в чемпионате СССР и трижды — в Кубке страны.

Также Симонян возглавлял «Арарат», одесский «Черноморец» и сборную СССР.