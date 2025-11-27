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Кахигао: «Память о Симоняне будет жить в «Спартаке» вечно»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао заявил, что память о Никите Симоняне будет жить в красно-белой команде вечно.

— Вы разговаривали с ним?

— Виделись на стадионе, перекидывались парой слов, но не говорили о футболе. Он был примерным семьянином и посвятил все «Спартаку». Это наиболее хорошо характеризует его.

— Поможет ли память о Симоняне «Спартаку»?

— Память о Симоняне в «Спартаке» будет жить вечно.

Никита Симонян.Трибуна на «Лукойл Арене», улица в Армении, минута молчания и скорбь. В России и мире прощаются с Симоняном

27 ноября на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл-Арена» проходит церемония прощания с Симоняном. Он умер 23 ноября в возрасте 99 лет.

Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» — экс-нападающий забил 160 голов.

В составе «Спартака» Симонян становился четырехкратным чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок страны. В качестве тренера он дважды приводил красно-белых с победе в чемпионате СССР и трижды — в Кубке страны.

Также Симонян возглавлял «Арарат», одесский «Черноморец» и сборную СССР.

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Никита Симонян
ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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