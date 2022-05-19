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Сайманов о шансах «Рубина» на сохранение места в РПЛ: «Будем бороться»

Генеральный директор «Рубина» надеется, что клуб сохранит прописку в РПЛ
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о прошедшем заседании общего собрания клубов Тинькофф РПЛ и оценил шансы своего клуба на сохранение места в премьер-лиге.

«А что говорить? Нет никаких решений. По «Рубину»? Будем бороться», — сказал Сайманов.

«Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. В последнем, 30-м туре чемпионата казанцы сыграют с «Уфой», которая идет на 15-й строчке с 27 очками.

В случае поражения «Рубин» завершит сезон на 15-м месте. Согласно нынешнему регламенту, в таком случае казанский клуб вылетит в Олимп-ФНЛ.

Матч «Рубин» — «Уфа» состоится 21 мая, начало — в 17.00 (мск).

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
Рустем Сайманов
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2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
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 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
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Кр. Советов – Локомотив
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 - : -
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Далер Кузяев

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