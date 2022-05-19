Сайманов о шансах «Рубина» на сохранение места в РПЛ: «Будем бороться»

Генеральный директор «Рубина» надеется, что клуб сохранит прописку в РПЛ

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о прошедшем заседании общего собрания клубов Тинькофф РПЛ и оценил шансы своего клуба на сохранение места в премьер-лиге.

«А что говорить? Нет никаких решений. По «Рубину»? Будем бороться», — сказал Сайманов.

«Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. В последнем, 30-м туре чемпионата казанцы сыграют с «Уфой», которая идет на 15-й строчке с 27 очками.

В случае поражения «Рубин» завершит сезон на 15-м месте. Согласно нынешнему регламенту, в таком случае казанский клуб вылетит в Олимп-ФНЛ.

Матч «Рубин» — «Уфа» состоится 21 мая, начало — в 17.00 (мск).