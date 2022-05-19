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Масалитин связывает решение Фернандеса приостановить карьеру с потерей мотивации

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что защитник армейцев Марио Фернандес решил приостановить карьеру из-за потери мотивации.

«Я впервые слышу, чтобы игрок приостанавливал карьеру. Бывает, что игрок не играет из-за травмы, но это что-то новое. Фернандес помогал ЦСКА и сборной на протяжении многих лет. Он был мобильным и неуступчивым защитником. Он оставил хороший след в истории ЦСКА. Возможно, это связано с мотивацией, ведь клубы и сборная отстранены от международных турниров. Но Фернандес всегда хотел остаться в России. У него были предложения из Европы, но он оставался в команде. Может, вмешались семейные проблемы», — приводит «Газета.Ru» слова Масалитина.

Вчера, 18 мая, Фернандес сообщил, что приостановит свою карьеру по окончании сезона-2021/22. После игры с «Ростовом», которая состоится 21 мая, 31-летний футболист отправится в Бразилию.

Фернандес перешел в ЦСКА летом 2012 года из «Гремио». В 2016 году защитник получил российское гражданство.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/05/19/17769254.shtml
Валерий Масалитин
Марио Фернандес
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