Генеральный директор "Ростова" Волосов покинул свой пост

Генеральный директор "Ростова" Константин Волосов покинул клуб, информирует пресс-служба дончан. Он занимал этот пост с октября 2017 года.

Ранее Волосов работал в клубе финансовым директором.

– Искренне рад, что в моей биографии есть страница под названием ФК "Ростов". Здесь работают профессионалы своего дела, которые действительно всей душой болеют за клуб. Вместе мы смогли многое сделать и многое изменить, а еще большие достижения и победы клуба – уверен, впереди! Желаю "Ростову" – коллективу клуба и болельщикам – удачи! – сказал Волосов.