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Гендиректор «Пари НН» о сборах клуба в ОАЭ: «Никаких изменений в тренировочном процессе нет. Но у нас есть план Б»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил «СЭ» на вопрос о безопасности проведения зимних сборов команды в ОАЭ.

В пятницу, 12 января стало известно о 76 авиаударах по Йемену.

«Мы наблюдаем за тем, что происходит в соседних регионах, чтобы у наших ребят были хорошие условия для тренировок, и они находились в безопасности. Пока у нас никаких изменений в тренировочном процессе нет. Но у нас есть план Б, если что-то пойдет не так, то команда будет передислоцирована в другую страну, где она продолжит зимние сборы», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Пари НН» начал готовится к сезону с 10 январе. Все три сбора команда проведет в ОАЭ.

Нижегородский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 24 очками после 18 туров.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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