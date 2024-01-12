Гендиректор «Пари НН» о сборах клуба в ОАЭ: «Никаких изменений в тренировочном процессе нет. Но у нас есть план Б»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил «СЭ» на вопрос о безопасности проведения зимних сборов команды в ОАЭ.

В пятницу, 12 января стало известно о 76 авиаударах по Йемену.

«Мы наблюдаем за тем, что происходит в соседних регионах, чтобы у наших ребят были хорошие условия для тренировок, и они находились в безопасности. Пока у нас никаких изменений в тренировочном процессе нет. Но у нас есть план Б, если что-то пойдет не так, то команда будет передислоцирована в другую страну, где она продолжит зимние сборы», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Пари НН» начал готовится к сезону с 10 январе. Все три сбора команда проведет в ОАЭ.

Нижегородский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 24 очками после 18 туров.