Генеральный директор «Динамо» рассказал, что ему не предлагали войти в комитеты РФС
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что ему не предлагали войти в комитеты Российского футбольного союза (РФС).
«Предлагали ли мне в РФС войти в их комитеты? Нет. Хотел бы? Я думаю, что этот вопрос нужно не мне задавать, а коллегам из РФС», — приводит ТАСС слова Пивоварова.
5 октября состоялось заседание исполкома РФС, на котором были согласованы новые составы комитетов организации.
Источник: https://tass.ru/sport/16013311
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|25
|
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|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
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|7
|3
|2
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|24
|
5
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|6
|3
|3
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|
6
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|12
|6
|2
|4
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|20
|
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|0
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|
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|5
|2
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|17
|
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|4
|5
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|
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|3
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|
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|
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|
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|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
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|12
|2
|2
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|14.10
|19:30
|
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|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
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|- : -
|16.10
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|
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|- : -
|16.10
|20:00
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ЦСКА – Спартак
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Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
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Филипе Силва Малком
Зенит
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|
|
Квинси Промес
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|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
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|11
|1
|3
|
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Торпедо М
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|1
|2
|
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Локомотив
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|1
|1
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