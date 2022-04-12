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ЦСКА планирует подписать контракты с арендованными легионерами

Карен Саркисян
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о том, сможет ли московский клуб сохранить иностранных игроков на следующий сезон.

«С легионерами, которые у нас на контракте, никаких проблем возникнуть не должно, — приводит слова Бабаева Bobsoccer.ru. — Что касается иностранцев, находящихся в аренде, надо будет смотреть по ситуации. Она регулярно меняется, и сейчас не хочется быть голословным. Исходим из того, что перед ЦСКА будет стоять цель сохранить всех игроков, которые в данный момент выступают за нас на правах аренды, подписав с ними долгосрочные контракты. Вместе с тем, в нынешней ситуации не все зависит от клуба. Наша позиция понятна, а получится ли ее реализовать, зависит в том числе от внешних обстоятельств».

Напомним, что во время зимнего трансферного окна московский клуб арендовал до конца нынешнего сезона Жан-Филиппа Гбамена из «Эвертона», Юсуфа Языджи из «Лилля» и Хорхе Карраскаля из «Ривер Плэйта».

После 24 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице.

Источник: https://bobsoccer.ru/user/45282/blog/babaev-rasskazal-o-planah-cska-naschjot-inostrannyh-futbolistov.html
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Жан-Филипп Гбамен
Роман Бабаев
Хорхе Карраскаль
Юсуф Языджи
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 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
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 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
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 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
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 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
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Динамо – Ахмат
 - : -
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Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
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 - : -
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Сочи – Локомотив
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