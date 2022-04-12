ЦСКА планирует подписать контракты с арендованными легионерами

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о том, сможет ли московский клуб сохранить иностранных игроков на следующий сезон.

«С легионерами, которые у нас на контракте, никаких проблем возникнуть не должно, — приводит слова Бабаева Bobsoccer.ru. — Что касается иностранцев, находящихся в аренде, надо будет смотреть по ситуации. Она регулярно меняется, и сейчас не хочется быть голословным. Исходим из того, что перед ЦСКА будет стоять цель сохранить всех игроков, которые в данный момент выступают за нас на правах аренды, подписав с ними долгосрочные контракты. Вместе с тем, в нынешней ситуации не все зависит от клуба. Наша позиция понятна, а получится ли ее реализовать, зависит в том числе от внешних обстоятельств».

Напомним, что во время зимнего трансферного окна московский клуб арендовал до конца нынешнего сезона Жан-Филиппа Гбамена из «Эвертона», Юсуфа Языджи из «Лилля» и Хорхе Карраскаля из «Ривер Плэйта».

После 24 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице.