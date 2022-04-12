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Сегодня, 18:31

В ЦСКА прокомментировали информацию о желании вернуть Адольфо Гайча летом

В ЦСКА заявили, что будут отвечать на вопросы по Гайчу в конце сезона
Читать «СЭ» в

Пресс-атташе ЦСКА Сергей Аксенов отреагировал на информацию о том, что форвард Адольфо Гайч получит еще один шанс показать себя в российской команде.

Ранее Metaratings сообщил о планах ЦСКА на 23-летнего аргентинского футболиста летом после его возвращения из аренды в «Уэске».

«Все вопросы по окончании сезона — сейчас они бессмысленны», — приводит слова Аксенова «Чемпионат».

В текущем сезоне Гайч провел 22 матча за «Уэску», забил один гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 4 миллиона евро.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4663603-v-cska-otreagirovali-na-novost-chto-vernut-gajcha-letom-i-dadut-zakrepitsya-v-komande.html
Адольфо Гайч
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