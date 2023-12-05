Гендиректор «Ахмата»: «Никаких драк со «Спартаком не было. Ребята просто поговорили»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал «СЭ» потасовку между игроками и персоналом команд во время матча 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

Telegram-канал Baza сообщал, что в ситуацию вмешался президент грозненцев Магомед Даудов, который в подтрибунном помещении урегулировал конфликт.

«Никаких драк и конфликтов там не происходило. Ребята просто поговорили и все. Футболисты эмоционально поговорили, завели друг друга на второй тайм, и пошли в раздевалки. Ничего более там не было», — сказал Айдамиров «СЭ».

В перерыве матча игроки «Спартака» и «Ахмата» устроили потасовку в подтрибунном помещении. Квинси Промес вступил в перепалку с защитником Мирославом Богосавцем.