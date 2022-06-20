Гендиректор «Зенита» заявил, что доволен решением клубов РПЛ не расширять лигу

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что решение общего собрания клубов РПЛ не увеличивать количество команд, участвующих в турнире, можно быть только довольным.

«Результат соответствует нашим ожиданиям, поэтому как не быть довольным решением клубов высказаться против расширения РПЛ», — сказал Медведев ТАСС.

В понедельник прошло собрание руководителей клубов РПЛ, в ходе которого большинство клубов проголосовало против расширения лиги до 18 команд с сезона-2023/24.

В чемпионате России с сезона-1998 выступают 16 команд. Ранее клубы неоднократно выступали за увеличение числа участников высшего дивизиона первенства страны до 18 команд, но Российский футбольный союз ни разу не поддержал эту инициативу.