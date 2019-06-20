Гендиректор "Зенита" рассказал, что клуб обсуждает с Маркизио его будущее

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что будущее полузащитника Клаудио Маркизио в настоящее время обсуждается с ним самим.​

У 33-летнего итальянца еще год действует контракт с невским клубом. Маркизио пришел в команду из Петербурга в сентябре прошлого года в качестве свободного агента – его предыдущим клубом был "Ювентус".

В составе "Зенита" игрок провел 15 матчей в РПЛ, Кубке России и Лиге Европы, забив в них 2 гола. При этом он не выходил на поле с декабря 2018-го из-за травмы.

– К сожалению, состояние Маркизио не позволило ему вернуться в строй, – приводит "РИА Новости" слова Медведева. – Пришлось делать операцию, хотя были надежды, что удастся обойтись без нее. Футболист такого класса и понимания игры не смог показать себя в полной мере из-за травмы. Мы обсуждаем с ним, что делать дальше.