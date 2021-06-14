Гендиректор «Спартака»: «Стоит задача создать конкурентоспособную команду»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков назвал задачи команды на ближайшие годы.

«Стоит задача создать конкурентоспособную команду, которая будет бороться за самые высокие места. Мы не акцентируемся только на следующем сезоне. Столетие у нас начинается с 1922 года, у нас еще будет время для добычи чемпионства», — сказал Мележиков.

Сегодня, 14 июня, «Спартак» представил Руя Виторию новым главным тренером команды. По итогам сезона-2020/21 «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

(Сергей Федоров)