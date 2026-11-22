Слуцкий назвал главной ошибкой в карьере совмещение работы в ЦСКА и сборной России

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий назвал главной ошибкой в карьере решение совмещать работу в московском клубе и национальной команде.

— Главная ошибка в карьере — совмещение работы в ЦСКА и сборной. Этот период был очень тяжелым в моей жизни, — сказал Слуцкий во время паблик-тока перед матчем 15-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар».

— Ваш главный страх?

— Начать жить прошлым. Как играли с «Манчестером», с «Интером»...

— А фобии? Насекомые, змеи, Дзюба...

— Долго пребывать с Артемом в замкнутом пространстве бывает тяжеловато (смеется). У меня есть большая претензия к футболистам. У них есть возможность расширять свой кругозор. А они не пользуются этим! Когда ты знакомишься с людьми, которые добились многого в другой сфере, они тебя обогащают.

Слуцкий совмещал работу в ЦСКА и сборной России с августа 2015 года по июнь 2016 года. Специалисту удалось вывести национальную команду на Евро-2016, однако на том турнире россияне заняли последнее, четвертое место в группе B, набрав 1 очко в 3 матчах, и не смогли пройти в плей-офф. При этом с ЦСКА в том же сезоне Слуцкий выиграл чемпионат России.