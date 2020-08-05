Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов выразил уверенность, что его бывший клуб «Уфа» сможет прогрессировать и после его ухода. Газизов оставил пост генерального директора клуба из Башкирии этим летом, сменив в «Спартаке» Томаса Цорна.

— После матча с «Ростовом» я зашел в раздевалку и сказал ребятам, что ухожу в «Спартак», — сказал Газизов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24». — Было эмоционально тяжело это говорить. Для многих ребят это, возможно, было шоком.

В это время «Уфа» находилась на шестом месте, с плюсовым балансом около 400 миллионов на счетах. Еще я знал, что будут деньги приходить за игроков, которые уже были пристроены. Я понимал, что есть много сильных менеджеров, есть стратегия. В «Уфе» я сделал всё. У меня стопроцентная уверенность, что все будет хорошо. И может, даже лучше. У ребят есть желание доказать, что «Уфа» — не только Шамиль, но и они. Я-то это знаю, но теперь и общественность это узнает.

Естественно, я буду держать за них кулачки, «Уфа» всегда в моем сердце. Если надо, я где-то советом помогу.