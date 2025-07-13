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13 июля 2025, 20:20

Новичок «Зенита» Жерсон: «Я очень заряжен! Готов всегда страстно выкладываться на поле»

Алина Савинова

Новичок «Зенита» Жерсон рассказал о своем настрое после перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

В воскресенье, 13 июля, сине-бело-голубые объявили о подписании контракта с 28-летним бразильцем до конца сезона-2029/30.

«Я очень заряжен, хочу поскорее выйти на поле и присоединиться к команде. Надеюсь, что мы быстро найдем взаимопонимание с моими новыми партнерами по команде и вместе проведем отличный сезон», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Жерсона.

Также футболист ответил, чего ждать болельщикам питерской команды от его перехода.

«У меня могучая сила воли и невероятное желание побеждать — я ненавижу проигрывать и делаю все для того, чтобы победить. Готов всегда страстно выкладываться на поле, чтобы побеждать. Давай, «Зенит»!» — добавил полузащитник.

Жерсон выступал за «Фламенго» с зимы 2023 года, ранее он также играл за бразильский клуб с 2019 по 2021 год. За это время полузащитник провел 253 матча во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 34 результативные передачи.

Помимо «Фламенго» бразилец выступал за «Марсель», «Рому», «Фиорентину» и «Флуминенсе».

Жерсон, Эсекиэль Барко, Матеус Алвес и&nbsp;Жедсон Фернандеш.Жерсон в «Зените», «Спартак» может потерять Барко, ЦСКА взял первого новичка. Таблица трансферов РПЛ
Источник: Официальный сайт «Зенита»
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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