Новичок «Зенита» Жерсон: «Я очень заряжен! Готов всегда страстно выкладываться на поле»

Новичок «Зенита» Жерсон рассказал о своем настрое после перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

В воскресенье, 13 июля, сине-бело-голубые объявили о подписании контракта с 28-летним бразильцем до конца сезона-2029/30.

«Я очень заряжен, хочу поскорее выйти на поле и присоединиться к команде. Надеюсь, что мы быстро найдем взаимопонимание с моими новыми партнерами по команде и вместе проведем отличный сезон», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Жерсона.

Также футболист ответил, чего ждать болельщикам питерской команды от его перехода.

«У меня могучая сила воли и невероятное желание побеждать — я ненавижу проигрывать и делаю все для того, чтобы победить. Готов всегда страстно выкладываться на поле, чтобы побеждать. Давай, «Зенит»!» — добавил полузащитник.

Жерсон выступал за «Фламенго» с зимы 2023 года, ранее он также играл за бразильский клуб с 2019 по 2021 год. За это время полузащитник провел 253 матча во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 34 результативные передачи.

Помимо «Фламенго» бразилец выступал за «Марсель», «Рому», «Фиорентину» и «Флуминенсе».