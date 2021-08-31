Гендиректор «Спартака» — о переходе Кофрие: «Может, это ошибка, но преждевременно посыпать голову не надо»
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о решении клуба приобрести защитника Максимилиано Кофрие из «Сент-Трюйдена».
«Почему мы заинтересовались бельгийцем? Потому что была непонятная ситуация по Жиго. Если бы мы воспользовались семейной ситуацией Жиго, то надо было подготовиться.
Может, это не усиление по сравнению с Жиго. Но тогда мы решили, что если Сэм остается, то есть возможность перекрыть позицию правого защитника.
Мы попали в ситуацию, когда были вынуждены принимать решения из того, что было на тот момент времени. Бегать и покупать игрока за 12 миллионов, который год назад стоил 5 — это глупо.
Может, это ошибка, но преждевременно посыпать голову пеплом и жалеть о покупке Максимилиано не надо. Да, он ниже Сэма по качествам. Но он может нам закрыть проблемные позиции. Посмотрим уже впоследствии, как будет выходить, показывать. Пока надо потерпеть», — сказал Мележиков.
«Спартак» объявил о трансфере Кофрие из «Сент-Трюйдена» 29 августа. Срок соглашения не сообщается. Он будет выступать под 3-м номером.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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