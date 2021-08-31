Гендиректор «Спартака» — о переходе Кофрие: «Может, это ошибка, но преждевременно посыпать голову не надо»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о решении клуба приобрести защитника Максимилиано Кофрие из «Сент-Трюйдена».

«Почему мы заинтересовались бельгийцем? Потому что была непонятная ситуация по Жиго. Если бы мы воспользовались семейной ситуацией Жиго, то надо было подготовиться.

Может, это не усиление по сравнению с Жиго. Но тогда мы решили, что если Сэм остается, то есть возможность перекрыть позицию правого защитника.

Мы попали в ситуацию, когда были вынуждены принимать решения из того, что было на тот момент времени. Бегать и покупать игрока за 12 миллионов, который год назад стоил 5 — это глупо.

Может, это ошибка, но преждевременно посыпать голову пеплом и жалеть о покупке Максимилиано не надо. Да, он ниже Сэма по качествам. Но он может нам закрыть проблемные позиции. Посмотрим уже впоследствии, как будет выходить, показывать. Пока надо потерпеть», — сказал Мележиков.

«Спартак» объявил о трансфере Кофрие из «Сент-Трюйдена» 29 августа. Срок соглашения не сообщается. Он будет выступать под 3-м номером.