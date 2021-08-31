Де Бур надеется, что Промес вернется на прежний уровень
Посол наследия чемпионата мира в Катаре и экс-полузащитник сборной Нидерландов Рональд Де Бур рассказал, что думает о полузащитнике «Спартака» Квинси Промесе.
— Что вы думаете о Квинси Промесе? Полгода назад он вернулся в «Спартак». Вернется ли на прежний уровень? — вопрос Де Буру.
— У него были неплохие матчи в сборной. Знаю, что когда он играл в России в первый раз, то был хорош. Может быть, он еще найдет себя. Но нельзя забывать о том, что судебное разбирательство еще не закрыто, оно может негативно влиять на Квинси. Надеюсь, когда все закончится, он снова будет много забивать.
«Россия должна иметь сборную уровня топ-5 мира. Удивлюсь, если вы не попадете в Катар». Де Бур — о ЧМ-2022
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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