Де Бур надеется, что Промес вернется на прежний уровень

Посол наследия чемпионата мира в Катаре и экс-полузащитник сборной Нидерландов Рональд Де Бур рассказал, что думает о полузащитнике «Спартака» Квинси Промесе.

— Что вы думаете о Квинси Промесе? Полгода назад он вернулся в «Спартак». Вернется ли на прежний уровень? — вопрос Де Буру.

— У него были неплохие матчи в сборной. Знаю, что когда он играл в России в первый раз, то был хорош. Может быть, он еще найдет себя. Но нельзя забывать о том, что судебное разбирательство еще не закрыто, оно может негативно влиять на Квинси. Надеюсь, когда все закончится, он снова будет много забивать.

«Россия должна иметь сборную уровня топ-5 мира. Удивлюсь, если вы не попадете в Катар». Де Бур — о ЧМ-2022