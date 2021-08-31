Мележиков заявил, что «Спартак» рассматривает иностранца на должность спортивного директора
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что клуб рассматривает на должность спортивного директора иностранца.
«Кандидаты есть, есть приоритетный кандидат. Но бывает как с футболистом, кто-то и не отпускает. После возможного закрытия трансферного окна будем выстраивать спортивный блок. Но мы рассматриваем спортивного директора иностранца.
Он может перейти, либо когда отпустят, либо когда закончится у него контракт. На сегодняшний день нужно закрыть трансферное окно", — сказал Мележиков.
Предыдущий спортивный директор клуба Дмитрий Попов ушел в оставку 5 августа 2021 года. Причиной решения стали разногласия с акционером клуба по трансферным вопросам.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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