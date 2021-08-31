Мележиков заявил, что «Спартак» рассматривает иностранца на должность спортивного директора

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что клуб рассматривает на должность спортивного директора иностранца.

«Кандидаты есть, есть приоритетный кандидат. Но бывает как с футболистом, кто-то и не отпускает. После возможного закрытия трансферного окна будем выстраивать спортивный блок. Но мы рассматриваем спортивного директора иностранца.

Он может перейти, либо когда отпустят, либо когда закончится у него контракт. На сегодняшний день нужно закрыть трансферное окно", — сказал Мележиков.

Предыдущий спортивный директор клуба Дмитрий Попов ушел в оставку 5 августа 2021 года. Причиной решения стали разногласия с акционером клуба по трансферным вопросам.