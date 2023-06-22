Малышев: «Есть большая вероятность, что стадион «Спартака» будет называться «Лукойл Арена»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о новом названии стадиона московского клуба.

«До конца года действует контракт с банком «Открытие». Когда он закончится, мы будем рассматривать разные варианты. Но я бы сказал так: есть большая вероятность что стадион будет называться «Лукойл Арена», — приводит «РБ Спорт» слова Малышева.

После ввода в эксплуатацию в 2014 году стадион получил название «Открытие Арена», а в 2021-м был официально переименован в «Открытие Банк Арену».

Малышев был назначен на пост генерального директора красно-белых 20 июня.