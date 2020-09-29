Гендиректор «Ротора» рассказал о видео игроков во время карантина из-за коронавируса

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский объяснил видео, которое вызвало недоумение у болельщиков. Несколько дней назад в интернете появился ролик, на котором полузащитник заболевший коронавирусом Зурико Давиташвили сыграл в мяч с одноклубником Соломоном Кверквелия на берегу реки.

— Я понял о ком идет речь, — сказал Рекечинский в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Да, ребята болели, но они находились на самоизоляции. Они живут в частном доме на берегу Волги, и это видео именно оттуда. Насколько я понимаю, игроки так поддерживали свою физическую форму.