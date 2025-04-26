Гендиректор «Пари НН» о перебитом «Ахматом» пенальти: «Сложно объяснить, чем руководствовался судья»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился с «СЭ» мнением об эпизоде с перебитым пенальти в концовке матча 26-го тура РПЛ между нижегородцами и «Ахматом» (1:0).

На 90+12-й минуте встречи судья Павел Шадыханов назначил пенальти в ворота «Пари НН». Вратарь нижегородцев Никита Медведев отразил 11-метровый в исполнении Надера Гандри, но арбитр после вмешательства ВАР объявил, что пенальти будет перебит. Во второй раз к мячу подошел Максим Самородов, но Медведев отбил и его удар.

«Момент с перебитым пенальти вызвал вопросы. Сложно объяснить, чем руководствовался судья, принимая такое решение. Еще несколько раз пересмотрим момент. Вряд ли будем обращаться в ЭСК, но все моменты матча нам следует разобрать и объяснить хотя бы внутри команды. Если обстоятельства позволят, зададим свои вопросы судейскому корпусу», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Нижегородцы прервали шестиматчевую безвыигрышную серию. После этого матча «Пари НН» с 23 очками вышел из зоны «стыков» в таблице РПЛ, поднявшись на 12-е место. «Ахмат» (23 балла) опустился на 14-ю строчку. Грозненцы уступают нижегородской команде и «Химкам» (23), у которых еще одна игра в запасе, по дополнительным показателям.

В следующем туре чемпионата России «Пари НН» сыграет против «Зенита», а «Ахмат» встретится с ЦСКА. Оба матча пройдут 4 мая.