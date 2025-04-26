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Сегодня, 16:57

Сантос — о выборе сборной: «Говорю только о «Зените». Думаю о следующей игре»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос не стал отвечать на вопрос о выборе сборной.
Осенью 2024 года бразилец получил паспорт РФ. Он больше не считается легионером в России, поэтому имеет право сыграть за российскую национальную команду.

— Прошу прощения, говорю только о «Зените». Думаю о следующей игре.

— Что у «Зенита» сегодня не получилось?

— Не хватило агрессии в момент владения мячом, динамики, эмоций, движения в линии нападения. Это главные факторы, которых нам сегодня не хватило для победы. Мы продолжаем верить в свои силы и работать. Впереди достаточное количество матчей и каждый из них важен. Наша задача — побеждать в каждом. Будем делать для этого все возможное и надеемся, что с божьей помощью удастся в очередной раз взять золото.

В субботу, 26 апреля, «Зенит» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1) в матче 26-го тура РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 54 очками, отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.

Дуглас Сантос
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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30 тур
25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 24 1 8
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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