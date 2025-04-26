Сантос — о выборе сборной: «Говорю только о «Зените». Думаю о следующей игре»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос не стал отвечать на вопрос о выборе сборной.

Осенью 2024 года бразилец получил паспорт РФ. Он больше не считается легионером в России, поэтому имеет право сыграть за российскую национальную команду.

— Прошу прощения, говорю только о «Зените». Думаю о следующей игре.

— Что у «Зенита» сегодня не получилось?

— Не хватило агрессии в момент владения мячом, динамики, эмоций, движения в линии нападения. Это главные факторы, которых нам сегодня не хватило для победы. Мы продолжаем верить в свои силы и работать. Впереди достаточное количество матчей и каждый из них важен. Наша задача — побеждать в каждом. Будем делать для этого все возможное и надеемся, что с божьей помощью удастся в очередной раз взять золото.

В субботу, 26 апреля, «Зенит» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1) в матче 26-го тура РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 54 очками, отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.