Экс-спортивный директор «Спартака» Попов назвал главную проблему клуба
Бывший генеральный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал, что он считает главной проблемой. По его мнению, это участие супруги владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой в принятии решений.
«До тех пор, пока Салихова будет влиять на принятие решений в клубе, «Спартаку» никогда не достичь поставленных целей, — написал Попов в своем Telegram-канале.
Ранее Попов покинул свой пост. Он объяснил это в том числе оскорблениями со стороны Салиховой. Сегодня «Спартак» уступил «Нижнему Новгороду» (1:2) в третьем туре Тинькофф РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю