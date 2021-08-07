Экс-спортивный директор «Спартака» Попов назвал главную проблему клуба

Бывший генеральный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал, что он считает главной проблемой. По его мнению, это участие супруги владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой в принятии решений.

«До тех пор, пока Салихова будет влиять на принятие решений в клубе, «Спартаку» никогда не достичь поставленных целей, — написал Попов в своем Telegram-канале.

Ранее Попов покинул свой пост. Он объяснил это в том числе оскорблениями со стороны Салиховой. Сегодня «Спартак» уступил «Нижнему Новгороду» (1:2) в третьем туре Тинькофф РПЛ.