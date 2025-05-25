Газизов назвал хорошим прошедший сезон Агаларова в махачкалинском «Динамо»: «Гамид — молодец, я в нем был уверен»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» оценил игру нападающего Гамида Агаларова в сезоне-2024/25.

«Он хорошо провел сезон. Если брать российских форвардов, то Гамид находится довольно высоко. Он показал хорошую статистику не только по голам, но и по передачам. Еще он очень много прессингует и выполняет черновую работу. Гамид — большой молодец, по крайней мере, я в нем был уверен. Все в Дагестане хотели, чтобы он вернулся. Агаларов доказывает болельщикам, что его возвращение было не зря», — сказал Газизов «СЭ».

В сезоне-2024/25 Агаларов провел 31 матч за махачкалинское «Динамо» во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.