Гендиректор "Крыльев" недоволен назначением пенальти в матче с "Краснодаром"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков после поражения от "Краснодара" (0:1) в матче 22-го тура чемпионата России остался недоволен итогом встречи, в том числе назначением пенальти.

"Краснодар" (41 очко) поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, опередив "Локомотив" (38 баллов). Отставание "быков" от лидирующего "Зенита" – 3 очка. "Крылья Советов" (24 очка) расположились на 11-й строчке.

Во время игры несколько решений арбитра Алексея Еськова вызвали недовольство соперников. Так, на 72-й минуте прямую красную карточку получил защитник хозяев Сергей Петров. Уже в добавленное время Виктор Классон реализовал пенальти ударом в стиле Паненки.

- Самой игрой команды доволен., - говорит Шашков. - Ребята старались, бились. Были моменты, которые не реализовали, но надо отметить, что у нас отсутствовала свежесть, в связи с тем, что два дня назад играли в Оренбурге на искусственном поле. Еще раз, качеством игры и самоотдачей команды доволен.

- Чем недовольны?

- Итогом.

- Почему?

- Вы сами все видели. Что тут обсуждать.

- Это связано с назначением пенальти в дополнительное время?

- В том числе.

- Чего не хватает "Крыльям", чтобы к красивой игре добавился результат?

- Была череда травм, не все находятся в одинаковой форме. Этичнее будет, если спортивные вопросы будут адресоваться тренеру.

- Почему после удаления "Крылья" немного подсели?

- Как уже сказал, команда была не очень свежей. Недавно прошел тяжелый матч на синтетике. У нас был день на восстановление, потом предыгровая тренировка и матч. "Краснодар" же хорошая играющая команда. С ней всегда непросто действовать. Что тут говорить? (Арман Мкртчян)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр