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Сегодня, 20:58

Гендиректор «Химок» считает, что игрокам не хватило концентрации в конце матча с «Зенитом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев считает, что потеря концентрации в компенсированное время стала причиной поражения футболистов подмосковной команды в гостевом матче 19-го тура РПЛ против «Зенита».

«Провели хороший матч, могли добыть важные очки. В концовке встречи «Химкам» удалось поджать «Зенит», но не хватило концентрации на добавленное время, и пропустили обидный мяч. Спартак Гогниев остается главным тренером. Другие варианты сегодня не обсуждаются», — приводит слова Оленева ТАСС.

«Зенит» после 19 туров РПЛ продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Химки» с 13 баллами расположились на 15-й строчке.

Источник: https://tass.ru/sport/17245789
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
Николай Оленев
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
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Краснодар – Динамо
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12.03 14:00
Зенит – Химки
 3 : 2
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
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П
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