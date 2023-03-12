Гендиректор «Химок» считает, что игрокам не хватило концентрации в конце матча с «Зенитом»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев считает, что потеря концентрации в компенсированное время стала причиной поражения футболистов подмосковной команды в гостевом матче 19-го тура РПЛ против «Зенита».

«Провели хороший матч, могли добыть важные очки. В концовке встречи «Химкам» удалось поджать «Зенит», но не хватило концентрации на добавленное время, и пропустили обидный мяч. Спартак Гогниев остается главным тренером. Другие варианты сегодня не обсуждаются», — приводит слова Оленева ТАСС.

«Зенит» после 19 туров РПЛ продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Химки» с 13 баллами расположились на 15-й строчке.