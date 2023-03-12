«Ростов» — «Пари НН»: Сулейманов сравнял счет после ошибки защитника хозяев

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов сравнял счет в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова».

22-летний россиянин забил гол после ошибки защитника «Ростова» Виктора Мелехина, который не глядя покатил мяч в собственную штрафную на Сергея Песьякова, где Сулейманов перехватил передачу и сравнял счет.