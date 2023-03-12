«Ростов» — «Пари НН»: Сулейманов сравнял счет после ошибки защитника хозяев
Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов сравнял счет в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова».
22-летний россиянин забил гол после ошибки защитника «Ростова» Виктора Мелехина, который не глядя покатил мяч в собственную штрафную на Сергея Песьякова, где Сулейманов перехватил передачу и сравнял счет.
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|
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|
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|3
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|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
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|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
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|
Спартак – Факел
|3 : 2
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|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
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Краснодар – Динамо
|3 : 1
|12.03
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|
Зенит – Химки
|3 : 2
|12.03
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|
ЦСКА – Кр. Советов
|4 : 0
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
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|
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Спартак
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|
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Зенит
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|
|
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