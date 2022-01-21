Гендиректор «Химок» Габулов прокомментировал возможность переходов Хендрикса и Рыбчинского, а также ухода Лантратова в «Локомотив»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в интервью «СЭ» опроверг информацию о возможном переходе Хендрикса из «Спартака».

— Хендрикс из «Спартака» может оказаться в «Химках»?

— Нет.

— А Рыбчинский? При этом в обратном направлении в «Локо» пресса отправляет Лантратова.

— Когда только первый раз появился слух об интересе «Локомотива» к Лантратову, я созвонился с Томасом Цорном, чтобы узнать, откуда дует ветер. Он меня заверил, что доволен вратарской линией своей команды, никаких мыслей о Лантратове нет. Больше мы к этой теме не возвращались. Что касается Рыбчинского, то мы им интересовались, но «Локомотив» с ним расставаться не намерен.