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Сегодня, 09:30

Гендиректор «Химок» Габулов прокомментировал возможность переходов Хендрикса и Рыбчинского, а также ухода Лантратова в «Локомотив»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Владимир Габулов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в интервью «СЭ» опроверг информацию о возможном переходе Хендрикса из «Спартака».

Владимир Габулов. «С Кокориным на связи, но темы его перехода в «Химки» нет. А контракт с Жирковым — формальность». Большое интервью Владимира Габулова

— Хендрикс из «Спартака» может оказаться в «Химках»?

— Нет.

— А Рыбчинский? При этом в обратном направлении в «Локо» пресса отправляет Лантратова.

— Когда только первый раз появился слух об интересе «Локомотива» к Лантратову, я созвонился с Томасом Цорном, чтобы узнать, откуда дует ветер. Он меня заверил, что доволен вратарской линией своей команды, никаких мыслей о Лантратове нет. Больше мы к этой теме не возвращались. Что касается Рыбчинского, то мы им интересовались, но «Локомотив» с ним расставаться не намерен.

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 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
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