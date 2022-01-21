Гендиректор «Химок» Габулов объяснил приглашение футболиста, дисквалифицированного за участие в договорном матче

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в интервью «СЭ» отметил, что его не смущает прошлое новичка команды Захара Волкова. 24-летний белорус отбывал годичную дисквалификацию за участие в договорных матчах.

— Ваш потенциальный новичок — 24-летний белорусский защитник Захар Волков — отбывал годичную дисквалификацию за участие в договорных матчах. Вас это не смутило?

— Главные действующие лица той истории получили гораздо более серьезные наказания. Захар, как и многие другие футболисты команды, был вовлечен в эту неприятную историю не по своей воле. Их всех дисквалифицировали «прицепом», но на более короткие сроки. Осенью Волков уже сыграл в чемпионате Белоруссии пять матчей. Понятно, что есть репутационные риски, но мы решили пойти на них. Нас в первую очередь интересуют футбольные качества Захара. Молодой парень, который сам не сдавал матчей, имеет право на продолжение карьеры, на второй шанс. Мы уверены в нем.