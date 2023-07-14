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Гендиректор «Факела» Асхабадзе рассказал, доволен ли календарем РПЛ нового сезона

Алина Савинова
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о календаре чемпионата России сезона-2023/24.

«Мы один из немногих клубов, который не жалуется практически ни на что. Мы в принципе единственные, кто вообще рейсовыми самолетами летает на выездные матчи. Повторюсь, не жалуемся, понимаем свои возможности. Поэтому глобальных вопросов по составлению календаря у нас нет. Единственный момент — это сроки его утверждения. Само по себе расписание с датами игр и временем было представлено немножко поздно. Например, сейчас добраться в Калининград практически невозможно. И все гостиницы там забиты. Мы сейчас решаем вопрос по 6 августа, когда у «Факела» должна состояться выездная игра с «Балтикой». То есть нас не селят никуда, потому что в городе все гостиницы забиты туристами. Утверждение расписания, по моему мнению, было сделано немного с опозданием. Но на то были причины», — приводят «Известия» слова Асхабадзе.

«Факел» занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23, однако благодаря победе над «Енисеем» в стыковых матчах сохранил прописку в РПЛ.

В первом туре нового сезона РПЛ воронежская команда сыграет с «Ростовом». Игра пройдет 23 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1544268/aleksei-fomin/ne-budem-vrat-bolelshchikam-pro-zavyshennye-tceli-i-ambitcii
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