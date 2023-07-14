Гендиректор «Факела» Асхабадзе рассказал, доволен ли календарем РПЛ нового сезона
Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о календаре чемпионата России сезона-2023/24.
«Мы один из немногих клубов, который не жалуется практически ни на что. Мы в принципе единственные, кто вообще рейсовыми самолетами летает на выездные матчи. Повторюсь, не жалуемся, понимаем свои возможности. Поэтому глобальных вопросов по составлению календаря у нас нет. Единственный момент — это сроки его утверждения. Само по себе расписание с датами игр и временем было представлено немножко поздно. Например, сейчас добраться в Калининград практически невозможно. И все гостиницы там забиты. Мы сейчас решаем вопрос по 6 августа, когда у «Факела» должна состояться выездная игра с «Балтикой». То есть нас не селят никуда, потому что в городе все гостиницы забиты туристами. Утверждение расписания, по моему мнению, было сделано немного с опозданием. Но на то были причины», — приводят «Известия» слова Асхабадзе.
«Факел» занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23, однако благодаря победе над «Енисеем» в стыковых матчах сохранил прописку в РПЛ.
В первом туре нового сезона РПЛ воронежская команда сыграет с «Ростовом». Игра пройдет 23 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -