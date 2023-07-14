Асхабадзе рассказал о селекционных возможностях «Факела»
Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе ответил на вопрос, планируется ли усиление состава воронежской команды.
«Позиции и количество называть не буду. Нам тяжело. Не можем себе позволить даже условно средние траты. Поэтому работаем в направлении усиления. Если получится договориться со свободными агентами в рамках наших возможностей по зарплате и условиями, то новички еще точно будут. Спортивный блок работает над этим, идут переговоры с рядом игроков. Поедут они к нам или нет, покажет время. Многое зависит от того, сможем ли мы привлечь достаточно инвестиций, чтобы усилиться, а не приводить игроков просто для того, чтобы заткнуть дыры», — приводят «Известия» слова Асхабадзе.
«Факел» занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23, однако благодаря победе над «Енисеем» в стыковых матчах сохранил прописку в РПЛ.
В первом туре нового сезона РПЛ воронежская команда сыграет с «Ростовом». Игра пройдет 23 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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|0-0
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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