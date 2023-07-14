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Сегодня, 19:30

Асхабадзе рассказал о селекционных возможностях «Факела»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе ответил на вопрос, планируется ли усиление состава воронежской команды.

«Позиции и количество называть не буду. Нам тяжело. Не можем себе позволить даже условно средние траты. Поэтому работаем в направлении усиления. Если получится договориться со свободными агентами в рамках наших возможностей по зарплате и условиями, то новички еще точно будут. Спортивный блок работает над этим, идут переговоры с рядом игроков. Поедут они к нам или нет, покажет время. Многое зависит от того, сможем ли мы привлечь достаточно инвестиций, чтобы усилиться, а не приводить игроков просто для того, чтобы заткнуть дыры», — приводят «Известия» слова Асхабадзе.

«Факел» занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23, однако благодаря победе над «Енисеем» в стыковых матчах сохранил прописку в РПЛ.

В первом туре нового сезона РПЛ воронежская команда сыграет с «Ростовом». Игра пройдет 23 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1544268/aleksei-fomin/ne-budem-vrat-bolelshchikam-pro-zavyshennye-tceli-i-ambitcii
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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