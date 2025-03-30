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Гендиректор «Динамо» Пивоваров исключил уход Лички с поста главного тренера команды

Даниил Аршавский

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что Марцел Личка останется на посту главного тренера московского клуба.

«Наш тренер — Марцел Личка, остальное не обсуждается», — цитирует Пивоварова РИА Новости.

47-летний чешский специалист возглавил «Динамо» 22 июня 2023 года, подписав контракт на один сезон с возможностью продления. В сезоне-2023/24 команда под руководством чешского специалиста выиграла бронзовые медали РПЛ, а сам Личка был признан лучшим тренером чемпионата.

После 21 тура в нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» с 42 очками занимает 4-е место в турнирной таблице, уступая идущими 2-м и 3-м «Спартаку» и «Зениту» 1 балл.

Источник: https://t.me/sportrian/51759
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Марцел Личка
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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