Гендиректор «Динамо» Пивоваров исключил уход Лички с поста главного тренера команды

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что Марцел Личка останется на посту главного тренера московского клуба.

«Наш тренер — Марцел Личка, остальное не обсуждается», — цитирует Пивоварова РИА Новости.

47-летний чешский специалист возглавил «Динамо» 22 июня 2023 года, подписав контракт на один сезон с возможностью продления. В сезоне-2023/24 команда под руководством чешского специалиста выиграла бронзовые медали РПЛ, а сам Личка был признан лучшим тренером чемпионата.

После 21 тура в нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» с 42 очками занимает 4-е место в турнирной таблице, уступая идущими 2-м и 3-м «Спартаку» и «Зениту» 1 балл.