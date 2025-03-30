В «Динамо» заявили, что защитник Майсторович вернется в общую группу через четыре недели

Главный врач «Динамо» Александр Родионов прокомментировал «СЭ» травму защитника Милана Майстровича.

«Милан вернулся из Сербии. У него сейчас проблема приводящей мышцы. На данный момент он восстанавливается. Как и планировали, он будет восстанавливаться четыре недели от этой травмы, а потом вернется в общую группу», — сказал Родинов «СЭ».

20-летний Майстрович в этом сезоне провел за «Динамо» 11 матчей и забил 1 гол.