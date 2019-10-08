Гендиректор «Динамо» Белкин: «Новиков согласился возглавить команду без каких-либо условий и требований»

Генеральный директор «Динамо» Юрий Белкин — о назначении Кирилла Новикова и.о. главного тренера. Ранее команду покинул Дмитрий Хохлов.

— Мы благодарны Кириллу Александровичу за то, что он согласился в очень непростой для клуба момент взять на себя управление главной командой, — цитирует Белкина официальный сайт клуба. — Причем сделал это без каких-либо условий и требований. Окажем ему полное доверие и помощь в работе. Надеемся и на то, что поддержат тренера и футболистов в ближайших очень важных матчах наши болельщики. К сожалению, у предыдущего тренерского штаба добиться нужного результата не получилось. Сейчас нам предстоит исправлять ошибки и двигаться вперед, сделав правильные выводы.

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