РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Гендиректор «Динамо» Белкин: «Новиков согласился возглавить команду без каких-либо условий и требований»

09:35
Теги:

Генеральный директор «Динамо» Юрий Белкин — о назначении Кирилла Новикова и.о. главного тренера. Ранее команду покинул Дмитрий Хохлов.

— Мы благодарны Кириллу Александровичу за то, что он согласился в очень непростой для клуба момент взять на себя управление главной командой, — цитирует Белкина официальный сайт клуба. — Причем сделал это без каких-либо условий и требований. Окажем ему полное доверие и помощь в работе. Надеемся и на то, что поддержат тренера и футболистов в ближайших очень важных матчах наши болельщики. К сожалению, у предыдущего тренерского штаба добиться нужного результата не получилось. Сейчас нам предстоит исправлять ошибки и двигаться вперед, сделав правильные выводы.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=14723

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: «Динамо»: Хохлов ушел, кто вместо?




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир