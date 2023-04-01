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Гендиректор ЦСКА: «Возвращение Эджуке? Сценарий маловероятный»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Чидера Эджуке.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабабев дал понять, что атакующий полузащитник Чидера Эджуке больше не будет выступать за москвичей.

— Вопрос об Адольфо Гайче. Аргентинец играет в аренде в Серии А, за «Верону», но в семи матчах, увы, не отметился голами...

— Да, у него пока не получается поразить ворота. Однако в Италии Адольфо постоянно играет, а здесь, думаю, он был бы лишен такой возможности. Плюс Антон Заболотный стал чаще выходить на поле в составе ЦСКА и, по мнению многих, прибавил.

— Чидера Эджуке приостановил контракт с ЦСКА, уехал в аренду в «Герту». Сейчас он травмирован, уже несколько месяцев не играет и, по сообщениям зарубежных СМИ, немецкий клуб даже хочет досрочно прекратить сотрудничество с футболистом. Возможно ли возвращение нигерийца в ЦСКА или дверь для него в ваш клуб уже навсегда закрыта?

— Понятно, что Эджуке поступил не очень корректно. Но пока он еще футболист ЦСКА, и мы должны быть с ним на связи. Травма достаточно надолго выбила его из колеи. Возращение в ЦСКА? Сценарий маловероятный.

Эджуке приостановил контракт с ЦСКА в июле 2022 года и перешел в немецкую «Герту», в составе которой сделал три голевые передачи в 16 матчах.

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1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
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