Гендиректор "Ахмата" оценил сезон команды на четыре с минусом

Генеральный директор и вице-президент "Ахмата" Ахмед Айдамиров считает, что завершившийся чемпионат России его команда провела на оценку четыре с минусом. По итогам 30 туров команда из Грозного заняла восьмое место, одержав 11 побед при девяти ничьих и 10 поражениях.

- Оценка сезона? Не все удалось, так что, наверное, четыре с минусом, - цитирует ТАСС Айдамирова. - Речь даже не о месте, а об игре. Не все из задуманного получилось, есть к чему стремиться.

Можно сказать, что где-то не доработали или что не хватает пары человек. Нет одной конкретной причины. Травмы и много чего еще - все вкупе. Будем работать.