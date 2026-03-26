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В «Ахмате» рассказали о восстановлении Богосаваца после травмы

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья защитника грозненцев Мирослава Богосаваца.

29-летний игрок потерял сознание в матче 22-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0) 21 марта.

«Состояние у него удовлетворительное. Как только доктора разрешат, он приступит к тренировкам. Врачи его проверят еще раз и тогда дадут допуск. Торопиться мы не будем», — сказал Айдамиров «СЭ».

В начале второго тайма полузащитник ростовчан Андрей Лангович в борьбе за мяч жестко ударил Богосаваца коленом по лицу. Серб потерял сознание, игрока увезли с поля на машине скорой помощи.

В этом сезоне Богосавац провел за «Ахмат» 25 матчей.

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ФК Ахмат
Мирослав Богосавац
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