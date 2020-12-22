Гендиректор «Уфы» объяснил, почему Гинер и Федун не попали в число кандидатов РПЛ в исполком РФС

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков в разговоре с «СЭ» рассказал подробности голосования по выбору кандидатов в исполком РФС.

— Голосование было тайное, — рассказал «СЭ» Шайбеков. — Клубы приняли свое решение.

— Есть ощущение, что региональные команды были недовольным тем, что в исполкоме в основном были только топы...

— Наверное, к этому тоже есть вопросы. Сейчас из трех кандидатов два представителя региональных клубов — это «Рубин» и «Краснодар». Думаю, так правильно.

Ранее стало известно, что на заседании клубов РПЛ было принято решение выдвинуть в исполком РФС президента «Краснодара» Сергея Галицкого, председателя совета директоров «Динамо» Юрия Соловьева и генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова.

(Севастиан Терлецкий)