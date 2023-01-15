Валерий Газзаев: «Если у Баринова есть предложение от «Бешикташа» — надо ехать. Дима заслужил это своей игрой»

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев рассказал, что думает о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».

«Бешикташ», «Фенербахче» и «Галатасарай» — три ведущих клуба Турции. Эти клубы регулярно играют в Лиге чемпионов. Если у Баринова есть предложение от «Бешикташа» — надо ехать. Дима заслужил это своей игрой.

Если ему создадут хорошие условия, то почему бы и не переехать? Тем более сегодня, когда наш футбол в изоляции», — цитирует Газзаева Sport24.

Ранее стало известно о том, что «Локомотив» не хочет отпускать Баринова в «Бешикташ» этой зимой. Однако турецкий клуб готов вернуться к вопросу трансфера российского футболиста в летнее трансферное окно.