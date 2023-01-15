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Валерий Газзаев: «Если у Баринова есть предложение от «Бешикташа» — надо ехать. Дима заслужил это своей игрой»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Валерий Газзаев рассказал, что думает о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».

«Бешикташ», «Фенербахче» и «Галатасарай» — три ведущих клуба Турции. Эти клубы регулярно играют в Лиге чемпионов. Если у Баринова есть предложение от «Бешикташа» — надо ехать. Дима заслужил это своей игрой.

Если ему создадут хорошие условия, то почему бы и не переехать? Тем более сегодня, когда наш футбол в изоляции», — цитирует Газзаева Sport24.

Ранее стало известно о том, что «Локомотив» не хочет отпускать Баринова в «Бешикташ» этой зимой. Однако турецкий клуб готов вернуться к вопросу трансфера российского футболиста в летнее трансферное окно.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-15-gazzayev-yesli-u-barinova-yest-predlozheniye-ot-beshiktasha-nado-yekhat-dima-zasluzhil-eto-svoyey-igroy

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ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Газзаев
1
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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8
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