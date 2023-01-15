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Матвей Лукин рассказал о желании закрепиться в основном составе ЦСКА

Виктория Кравченко
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Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин рассказал, что намерен закрепиться в основном составе армейской команды.

— Твоя позиция — одна из проблемных в ЦСКА. Не задавался вопросом, почему тогда не получаешь больше игрового времени?

— В глубине души — конечно, да. Каждому хочется играть, и мне тоже. Но тренерскому штабу виднее. На каждой тренировке и игре полностью отдаю себя, никогда не жалею. Спасибо, что мне дали шанс с «Локомотивом». Надеюсь, что на сборах проявлю себя и буду получить больше игрового времени.

— Карпов не закрепился, Котин тоже, Каптилович уходит. Не пугает?

— Мы разные люди с разными характерами и дисциплиной. Не буду говорить про этих ребят, но я совершенно другой. Не думаю, а делаю то, что должен. А там посмотрим, — цитирует Лукина Sport24.

18-летний защитник в этом сезоне РПЛ провел 1 матч за команду, не отметившись результативными действиями. В составе армейцев футболист играет с лета 2021 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-15-zashchitnik-tsska-lukin-o-diveyeve-govoryu-yemu-god-dva-i-ty-uzhe-budesh-vtorym-posle-menya

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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