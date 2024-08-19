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Сегодня, 08:45

Газзаев: «ЦСКА явно не хватает форварда-бомбардира»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» назвал проблемную позицию армейцев после поражения в матче 5-го тура РПЛ от «Локомотива» (0:1).

— Кто сейчас лидер этого ЦСКА?

— Так сразу и не могу ответить. Но бросается в глаза, что армейцам необходим классический центральный нападающий, который мог бы стабильно забивать и выжимать максимум даже из полумоментов. Для меня это очевидно.

— То есть Мусаев вас не убеждает?

— Не хочется переходить на личности. Но форвард с бомбардирскими качествами ЦСКА нужен. Иначе, конечно, придется непросто.

— Что тогда можете сказать про Койта? Вчера он удивил, отдав пас Гайчу, который явно находился в офсайде, и запорол тем самым перспективную атаку.

— Пока тоже обойдемся без комментариев. Он еще адаптируется к новой команде. Еще не вписался в игру армейцев.

— От Файзуллаева ждали большего?

— В целом у ЦСКА приличная средняя линия. Файзуллаев, Обляков, Жемалетдинов. Достаточно креативных футболистов, которые обладают хорошим пасом. Но нужен наконечник. Я бы даже так сказал: ЦСКА необходимы более сильный форвард и латерали. Вагнер, Красич и Жирков (смеется).

После этого матча «Локомотив» с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице, ЦСКА с 7 очками — на шестой строчке.

18&nbsp;августа. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo; (0:1). Тамерлан Мусаев и&nbsp;Дмитрий Баринов. «ЦСКА нужны сильный центрфорвард и латерали. Вагнер, Красич и Жирков». Газзаев — о поражении от «Локо»

ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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Спартак – Факел
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Зенит

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