Газзаев объяснил, при каких условиях Семак станет тренером международного уровня

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев поделился мнением о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

— Приятно, что «Зенит» сделал ставку на российского специалиста, который второй год подряд убедительно выигрывает чемпионат, — цитируют «Известия» Газзаева. — Ведь в прошлом команду возглавляли иностранцы, тоже имевшие большие возможности, но их работа не приносила результат. Отмечу, что Сергей Семак выиграл золото два раза подряд — это не так просто. Нужно умение управлять командой, стабилизировать состав и нацеливать футболистов на результат. С каждой весомой победой Семак как тренер будет расти. А если придут еще и результаты в еврокубках, то он вырастет в сильного специалиста международного уровня. Семаку надо стремиться к тому, чтобы удачно выступить в ближайшем розыгрыше Лиги чемпионов.