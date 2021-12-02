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«Динамо» объявило о создании женских команд

12:49
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«Динамо» на официальном сайте объявило о создании нескольких женских команд для игроков разных возрастов.

«Сегодня футбольная академия «Динамо» функционирует и планомерно развивается при поддержке клуба и нашего акционера, — приводит слова генерального директора «Динамо» Павла Пивоварова официальный сайт московского клуба. — Открываем филиалы и школы, сформирован эндаумент-фонд, привлекаем лучших специалистов и инновационные практики. Теперь еще один важный шаг — создаем женский футбольный коллектив».

Пивоваров отметил, что московский клуб серьезно подходит к данному направлению.

«Планируем начать работу с подготовки резерва, молодежного состава и постепенно сформировать главную команду. У нас есть для этого все необходимые ресурсы. Используем накопленный в клубе за последнее время позитивный опыт реализации комплексных проектов», — сказал он.

Сообщается, что в ближайшее время «Динамо». объявит о наборе девушек в академию и молодежную команду. В перспективе планируется задействовать все четыре филиала академии клуба и более 20 футбольных школ, открытых за последний год на всей территории России.

Дополнительная информация:

https://fcdm.ru/news/dinamo-otkryvaet-novoe-napravlenie-zenskii-futbol

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Карен Саркисян все материалы автора

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