Газизов: «С большой долей вероятности Тедеско продлит контракт со «Спартаком»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о переговорах о новом контракте с главным тренером Доменико Тедеско. Он считает, что соглашение, скорее всего, будет продлено.

— Вы провели разговор с Тедеско?

— Нет. Глядя на его работу, и после беседы с Леонидом Арнольдовичем было принято решение двигаться дальше. И Леониду Арнольдовичу за это тоже большое спасибо, потому что его решение было вот такое. Я его просто поддержал.

— Почему контракт с Тедеско до сих пор не продлен и было ли предложение?

— Недели три назад у нас всех вместе состоялся приватный разговор. Присутствовали Леонид Арнольдович, Зарема, я и Доменико. В это время Леонид Арнольдович сказал Доменико, что готов сделать предложение — зимой или сейчас. И спросил, как он на это смотрит. Доменико ответил: «Босс, спасибо большое за внимание. Давайте к этому придем зимой». Вот и все.

Для меня как для человека это уже было приглашением к танцу. Мы пригласили и все сделали.

Когда меня после «Краснодара» спрашивали, что с Доменико, — не знаю, зачем это педалируется — я сказал, что ему сделали предложение.

— Как вы реагировали на слухи, что им интересуется «Хоффенхайм» и другие немецкие клубы?

— Я не хочу об этом думать, потому что он сегодня в «Спартаке». И, насколько я знаю, он в «Спартаке» счастлив. Его все устраивает. Да, есть такое, что он далеко от семьи и близких. Но это часть его работы. Как часть и моей работы. Футбол подразумевает, что ты не всегда рядом с друзьями и семьей. Он профессионал.

Примет ли он предложение «Спартака» продолжить наше сотрудничество? Я надеюсь с большой долей вероятности, что да. Получится у нас дальше? Конечно, получится.

Он хороший талантливый тренер, молодой и прогрессирующий. При нем и футболисты прогрессируют. Это самое главное, — сказал Газизов в интервью каналу Нобеля Арустамяна на Youtube.